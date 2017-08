Met het binnendringen van de 12-mijlszone van de door China geclaimde, kunstmatig aangelegde atollen hebben de Verenigde Staten donderdag de aandacht willen vestigen op de "vrijheid van de scheepvaart". Het was het derde gelijkaardig manoeuvre sinds de Amerikaanse president Donald Trump in januari aan de macht kwam. Het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag had een jaar geleden de verregaande gebiedsaanspraken van China in de Zuid-Chinese Zee als onrechtmatig van de hand gewezen.

De woordvoerster van de Pacifische Vloot, Nicole Schwegmann, verklaarde dat de Amerikaanse strijdkrachten zich bij hun dagelijkse operaties in de Aziatisch-Pacifische regio, de Zuid-Chinese Zee inbegrepen, strikt aan het internationaal recht houden. Het Amerikaanse leger demonstreert daarmee dat het overal, waar het volgens het volkenrecht is toegelaten, met schepen vaart en vliegtuigen vliegt.