Vijf jaar aan de zijde van de president dus. En daar mag iets tegenover staan, vindt Smet. Ze trekt een parallel met de partner van een ambassadeur. "De man of vrouw van een Belgische ambassadeur heeft bij ons een speciaal statuut en krijgt voor een stuk een vergoeding voor de functies die hij of zij uitvoert", legt ze uit. "Daar is heel fel voor gevochten, voor dat statuut." Want net als een presidentsvrouw, moet de partner van een ambassadeur voor een groot deel zijn of haar leven schikken naar de job van zijn vrouw of haar man.

Dat de Franse president zijn eigen vrouw een officiële functie wil geven en tegelijk een wetsvoorstel heeft ingediend waarbij Franse politici hun partner of kinderen voortaan niet langer in dienst mogen nemen als werknemer, vindt Smet overigens niet tegenstrijdig. "Je kan de functie van president niet vergelijken met die van een minister of parlementariër."

Smet vindt het in tegendeel logisch dat Macron nu duidelijkheid wil verschaffen. "Ik vind dat hij alles moet regelen, zowel wat betreft de ministers, de parlementsleden als de presidentsvrouw. Zodat we niet opnieuw verkiezingen krijgen zoals we net gehad hebben met de affaire-Fillon."