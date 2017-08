Rond 13.30 uur lokale tijd werd er in Nasugbu, een stad zo'n 100 kilometer van de hoofdstad Manilla, een aardbeving waargenomen die een kracht had van 6,3. Er kwam een verschuiving in de aardkorst op een diepte van 160 kilometer.

Omdat dat "heel diep" is volgens specialist Rhommel Prutas, die met CNN Philippines sprak, wordt er geen materiële schade verwacht. Voorlopig zijn er nog geen meldingen van schade of gewonden. Door de trillingen werden er in meerdere steden op Luzon, het grootste eiland van de Filipijnen, gebouwen geëvacueerd en hebben verschillende scholen en kantoorgebouwen hun leerlingen en personeel vroeger naar huis laten gaan.

Het Instituut voor Vulkanologie en Seismologie heeft geen waarschuwing voor tsunami's uitgestuurd. De Filipijnen worden regelmatig getroffen door aardbevingen omdat het land zich op de Ring van Vuur bevindt, een zone rond de Stille Oceaan met veel breuklijnen in de tektonische platen. Begin juli stierven er drie mensen na een aardbeving van 6,5 op een diepte van 8 kilometer.