Hoe dicht staan we bij een echte oorlog tussen de VS en Noord-Korea? "Ik denk niet dat een oorlog nakend is, maar de kans erop is wel groter geworden. We zijn nog niet op het niveau van 50 procent. Het is nog significant lager."

Volgens Kaplan heeft China uiteindelijk de sleutel in handen. "China is de hoofdrolspeler, het houdt Noord-Korea in leven met voedsel, steenkool, enzovoort. Amerika moet hopen dat China tussenbeide komt en op die manier Noord-Korea intoomt en controleert. Het is als een theaterstuk dat wordt opgevoerd. En het belangrijkste personage is China, dat voorlopig in de coulissen blijft staan."