Zorreguieta werd begraven op de begraafplaats Parque Memorial in Pilar, net buiten de hoofdstad Buenos Aires. Het was de wens van de familie om het kleinschalig te houden. "Dat moet je wel wat ruim opvatten", zegt NOS-journaliste Tanja Braun ter plaatse. "We horen dat zelfs vierhonderd mensen uitgenodigd waren op het afscheid." Heel wat fotografen waren ook aanwezig om een foto te maken, vooral van de Nederlandse koningin.

De Nederlandse regering stuurde geen afgevaardigde. En dat is niet verwonderlijk gezien de geschiedenis. Nederland heeft sinds de verloving van Máxima en Willem-Alexander uitdrukkelijk afstand genomen van hem, tot op de trouwdag van het koppel toe. Reden? Als minister van Landbouw speelde Zorreguieta een belangrijke rol in het omstreden regime van Jorge Videla, de man die na een militaire staatsgreep op de Argentijnse regering in 1976 aan de macht kwam.