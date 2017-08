"Misschien was die uitdrukking niet hard genoeg", zo zei Trump aan de pers voor zijn Bedminster National Golf Club in New Jersey, waar hij met vakantie is. Trump zei dat Noord-Korea al lang "wegkwam met een tragedie die niet toegelaten kan worden".

De president wilde niet zeggen of de VS een preventieve militaire aanval overwoog, met als argument dat zijn regering dergelijke overwegingen nooit openlijk besprak.

Het was de eerste keer dat Trump over de zaak sprak sinds Noord-Korea op zijn bedreiging met "vuur en furie" reageerde door een gedetailleerd plan aan te kondigen voor het afvuren van ballistische raketten naar het Amerikaanse gebiedsdeel Guam. Trump zei dat het tijd was dat iemand het hoofd bood aan het "paria-land".

"Noord-Korea moet orde op zaken stellen, of ze gaan in problemen raken zoals maar weinig landen ooit problemen gekend hebben", zei Trump, geflankeerd door vicepresident Mike Pence. "Het zou best harder kunnen zijn dan ik gezegd heb."

Trump zei dat de VS uiteraard altijd onderhandelingen met Noord-Korea zou overwegen, maar hij voegde er aan toe dat onderhandelingen met het land de laatste 25 jaar niets uitgehaald hebben. Hij beschuldigde zijn voorgangers ervan dat zij nagelaten hadden het Noord-Koreaanse probleem op een effectieve manier aan te pakken.

Zinspelend op de bedreigingen van Pyongyang tegen Guam, zei Trump dat als Noord-Korea stappen zou ondernemen om zelfs nog maar te denken aan een aanval, dat het een reden zou hebben om zenuwachtig te zijn. "Er zullen hen zaken overkomen waarvan ze nooit gedacht hadden dat ze mogelijk waren, OK?", zo zei hij. Hij voegde er nog aan toe dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un de wereld al een lange tijd lastig valt.

