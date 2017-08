Volgens de NCA lopen er momenteel meer dan 300 politie-onderzoeken over seksuele uitbuiting, gedwongen tewerkstelling en slavernij bij huispersoneel. "Wij zijn geschrokken door de omvang van het probleem", zegt Will Kerr van de NCA. "Dit is een groeiend probleem. Dit is 2017 en dit is niet aanvaardbaar in welke vorm dan ook."

Tot nu toe werd gedacht dat er minder dan 13.000 slachtoffers van deze moderne vormen van slavernij waren, maar volgens Kerr is dat maar het tipje van de ijsberg. "Hoe meer we er naar uitkijken, hoe meer we er vinden". Bij politie-operaties in mei en juni alleen werden 111 mensen gearresteerd en werden 130 mogelijke slachtoffers geïdentificeerd.

De meeste slachtoffers werken in de prostitutie, de bouwsector, cannabis-plantages en de landbouw. Het gaat zowel om mannen, vrouwen en kinderen die door mooie beloftes naar Groot-Brittannië gelokt worden. De slachtoffers komen uit Oost-Europa, Vietnam en Nigeria, maar er zijn ook veel Britten bij. Een deel van hen beseft zelfs niet dat ze uitgebuit worden.