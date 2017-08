Roemenië is het eerste land in Oost-Europa waar de besmette fipronil-eieren opduiken. In een opslagplaats in Timisoara, in het westen van het land, is één ton vloeibaar eigeel ontdekt. Dat heeft de Roemeense Nationale Veterinaire en Sanitaire Autoriteit (ANSVSA) vandaag bekendgemaakt.

Het eigeel is afkomstig uit Duitsland. Volgens de ANSVSA is er van het besmette eigeel "geen enkele hoeveelheid" op de markt gebracht.