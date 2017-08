In mei voer een Amerikaans marineschip voor het eerst onder Trump langs hetzelfde rif in de regio. Begin juli stuurde de marine weer een schip door de Zuid-Chinese Zee. Nu komt de blijkbaar regelmatige doorvaart ongelegen, want de Amerikaanse president kan de hulp van China goed gebruiken in de spanningen met Noord-Korea. De Volksrepubliek steunde namelijk in het verleden vaak Noord-Korea, maar nu steunt China ook de sancties van de Verenigde Naties tegen de communistische dictatuur die nu gedetailleerde plannen heeft om Guam, Amerikaans grondgebied, te bedreigen met raketten.

De regering-Trump heeft in het verleden al gezegd dat er "robuustere" operaties in de Zuid-Chinese Zee zouden komen. Woordvoerster van de Amerikaanse vloot in de Stille Oceaan lieutenant commander Nicole Schwegman zegt dat alle operaties van de marine "uitgevoerd worden in overeenstemming met internationaal recht en dat ze tonen dat de Verenigde Staten zullen vliegen, varen en opereren waar internationaal recht het toelaat."