Londense dubbeldekbus rijdt winkel binnen

Rond 7 uur vanmorgen is in Londen een dubbeldekbus een winkel binnengereden. Bij het ongeval zijn zes mensen gewond geraakt. Op deze amateurbeelden zien we de massale aanwezigheid van de Britse hulpdiensten.

