Het FSA vermoedt wel dat de eieren nog steeds geen risico vormen voor de volksgezondheid. De 700.000 eieren die te veel fipronil bevatten vertegenwoordigen slechts 0,007% van de jaarlijkse eierenconsumptie in Groot-Brittannië.

Bovendien worden de ingevoerde eieren niet per stuk verkocht, maar wel in andere bereidingen, zoals broodjes of gekoelde etenswaren. "Veel van de betrokken eieren werden gemengd met andere eieren, die niet van getroffen boerderijen kwamen, dus het fipronil-residu zal in hoge mate aangelengd zijn," luidt het bij het voedselagentschap.

Het voedselagentschap benadrukt ook dat 85% van de geconsumeerde eieren in het Verenigd Koninkrijk zelf worden geproduceerd. Er zijn echter geen bewijzen dat de eieren in het Verenigd Koninkrijk zelf besmet zijn met fipronil of dat het product op ongepaste wijze gebruikt wordt in het Verenigd Koninkrijk.