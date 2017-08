Ook in andere Italiaanse steden werden gelijkaardige maatregelen getroffen tegen het wangedrag van, veelal dronken, toeristen. Zo is het in Rome sinds kort verboden om na middernacht alcohol te consumeren op publieke plaatsen. Ook de nachtelijke verkoop van alcohol is aan banden gelegd in de hoofdstad, terwijl eten en drinken aan de beroemde Trevifontein volledig uit den boze is. Wie de regels overtreedt riskeert torenhoge boetes.

In Milaan geldt er in het hoogseizoen dan weer een verbod op selfiesticks en foodtrucks in de buurt van de oude jachthaven. En in Firenze werd de toegangsprijs voor de populaire Uffizi Galerij opgetrokken om het zogenaamde “hit-and-runtoerisme” een halt toe roepen.