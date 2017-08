Enerzijds vreesde het Westen dat Korea een afleiding was voor een nakende Sovjetinvasie van West-Europa, maar anderzijds beschouwden de VS de aanval in Korea als bedreigend voor hun strategische aanwezigheid in Japan. Nadat VS-troepen verrassend geland waren bij Inchon op de westkust van Korea achter de communistische linies, stortte het Noord-Koreaanse leger in elkaar.

Daarop vielen de VS Noord-Korea binnen, maar eind dat jaar werden ze teruggeslagen door 180.000 communistische Chinezen die eind dat jaar Korea binnenstroomden. Begin 1951 rukten de VN-troepen (de VS en de andere geallieerden vochten onder de vlag van de Verenigde Naties) terug noordwaarts over de 38e parallel, waar het front min of meer stilviel. Er volgden nog meer dan twee jaar zware gevechten, waaraan ook Belgische militairen aan deelnamen, maar op 27 juli 1953 werd een staakt-het-vuren gesloten. (Lees verder onder de foto).