Zulke vluchten zijn niet ongewoon. Sinds het verdrag in 2002 in werking is getreden, werden al 1.200 verkenningsvluchten binnen de afspraken van het verdrag uitgevoerd. Volgens CNN werd hetzelfde Russische vliegtuig recent nog gespot bij een luchtmachtbasis in de Amerikaanse staat Kansas.

Op de website van de Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken staat ook te lezen dat de VS tussen 2002 en 2016 jaarlijks minstens dubbel zoveel verkenningsvluchten in Rusland hebben uitgevoerd, als Rusland in de VS.