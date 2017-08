De cijfers over het aantal migranten en vluchtelingen dat zich momenteel in Calais bevindt lopen erg uitéén. Volgens de prefectuur gaat het om 450 mensen, hulporganisaties hebben het eerder over 700 mensen. Maar hun situatie is nog altijd uitzichtloos zeggen hulporganisaties ter plaatse. Ze slapen in bossen, onder bruggen of gewoon langs de kant van de weg. "De mensen leven hier nog altijd als beesten, de situatie is erger dan voor het ontstaan van de zogenoemde jungle", zegt hulpverleenster Maya Konforti van L'Auberge des migrants aan France Info. "De mensen hebben geen goede slaapplaats en vinden nauwelijks rust. En bovendien beschikken ze niet over douches of toiletten."