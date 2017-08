Na de zoveelste geslaagde rakettest van Noord-Korea dreigde de Amerikaanse president onomwonden met "vuur, furie en kracht" tegen de kernmacht. Bijna 20 jaar geleden, in 1999, sprak Trump nog heel andere taal. Niemand kon toen vermoeden dat de zakenman twee decennia later in het Witte Huis zou zitten.

Trump, die tegen eind jaren 90 een uitgebreid vastgoed- en media-imperium had uitgebouwd, zei toen in een interview met NBC-programma "Meet the press" dat "de politiek" vooral moest onderhandelen met Noord-Korea, iets wat volgens hem te weinig gebeurde. "Ik zou eerst en vooral onderhandelen, en wel als een gek. Ik zou de best mogelijke deal uit de brand slepen, want het grootste wereldprobleem, is de verspreiding van kernwapens. Elke politicus weet dat, maar niemand doet er iets aan. Neem nu Jimmy Carter destijds: zijn aanpak was zo zachtaardig, dat ze daar nogal met ons gelachen moeten hebben", zo klinkt het fors.