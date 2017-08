De terug naar school-campagne startte midden juli. De slogan was helemaal niet voorzien om bij de wapens te plaatsen. Walmart zoekt naarstig naar de initiatiefnemer. De supermarkt heeft meer dan 4.000 vestigingen in de VS en is een van de grootste wapenverkopers.

Het is niet de eerste keer dat Walmart in de pers komt met ongelukkig gekozen marketingstrategieën. In september stapelde een winkel in Panama City Beach dozen frisdrank die het World Trade Center (WCT) moesten voorstellen, ter nagedachtenis van de aanslag op de Twin Towers op 11 september 2001.