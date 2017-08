De kapitein van The Grand Princess, een schip van bijna 300 meter lang, had bij zijn aankomst in de haven van Ketchikan niet in de gaten dat hij walvis had geraakt. Volgens de Ketchikan Daily News was het walvisjong, een mannetje, ongeveer 6 meter lang. Het is de tweede keer in twee jaar tijd dat de bemanning van een schip bij het aanmeren een dode walvis op zijn boeg opmerkt. In de regio zwemmen walvissen uit drie verschillende populaties.

Woordvoerder Brian O’Connor noemt de aanvaring een "een spijtig voorval". Volgens hem had de bemanning van het schip op geen enkel moment in de gaten dat het dier gevaarlijk dicht bij het schip zwom. "Niemand weet wanneer het dier geraakt is, omdat de impact daarvan aan boord niet merkbaar was. Het is onduidelijk of de bultrugwalvis al dood was voor wij hem geraakt hebben."

