Vermoedelijke dader van aanslag in Parijs opgepakt

De man die vanochtend met zijn auto is ingereden op een groepje militairen in Parijs, is gevat door de politie.

