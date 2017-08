Correspondent Björn Soenens: "Er was een persconferentie gepland over het drugsbeleid, en toen kwam het nieuws dat Noord-Korea in staat zou zijn om kleine kernkoppen te installeren op langeafstandsraketten.

Trump is dan in een furie geschoten, er stond niets op papier, er lagen wel papieren voor hem, en iedereen dacht dat hij iets aflas, maar die papieren gingen over drugsbeleid, dus het was met niemand doorgepraat, zelfs niet met zijn stafchef.

In de omgeving van Trump waren ze in alle staten, want het was natuurlijk oorlogstaal, die olie op het vuur gooide in plaats van de boel te sussen."