In het zuiden van Italië zijn dit jaar alles samen al 17 mensen om het leven gekomen bij maffiageweld. "Dit is een vreselijke gebeurtenis", zegt burgemeester Michele Merla van San Marco in Lamis over de schietpartij van vandaag. "De voorbije maanden hebben we dit veel te vaak zien gebeuren. Zo kan het niet verder." De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Marco Minniti brengt morgen een bezoek aan het naburige dorp Foggiano.

De Italiaanse anti-maffiapolitie maakt gewag van een heuse "maffiaoorlog" in het zuiden van Italië. Die kenmerkt zich door een voortdurende kanteling van de machtsbalans tussen de verschillende groeperingen en de formatie van allerlei allianties.

De regio rond San Marco in Lamis staat bekend als de bakermat van de Sacra Corono Unita, de zogenoemde "vierde maffiagroepering" in Italië na de Cosa Nostra op Sicilië, de 'Ndrangheta in Calabrië en de Camorra in Napels.