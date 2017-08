Was het gezamenlijke zelfdoding? Vergiftiging? Of toch een natuurlijke dood? Die vraag heeft Frankrijk de voorbije dagen in de ban gehouden na de ontdekking van de dode lichamen van Lucien Perot en Olivier Boudin in een tuin in Authon-du-Perche ten zuidwesten van Parijs afgelopen donderdag.

Een autopsie heeft het raadsel nu opgelost: het duo stierf een natuurlijke, zij het enigszins bizarre dood. Volgens de wetsdokter overleed Perot door verstikking. De man van 69 miste verschillende tanden en kreeg een stuk vlees van 44 gram in zijn luchtpijp.

Boudin overleed aan de gevolgen van een hartaanval. Hij was amper 38 en leed aan een erfelijke hartziekte waardoor zijn hart ernstig vergroot was. Wie van de 2 eerst stierf, is niet duidelijk. Wel overleden ze zo goed als op hetzelfde moment. Hun bloed bevatte hoge concentraties alcohol.