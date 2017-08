Trump woonde in het huis tot hij 4 was. Nadien verhuisde zijn gezin naar een groter herenhuis vlakbij. In september vorig jaar liet hij zich in een tv-show ontvallen dat hij het wou terugkopen. Sindsdien is het 2 keer van eigenaar veranderd: een eerste keer in december voor 1,39 miljoen dollar (1,18 miljoen euro) en een tweede keer in maart jongstleden voor 2,14 miljoen dollar (1,82 miljoen euro).

Het is niet duidelijk of de verhuurders ook de eigenaars zijn. In elk geval geven ze aan dat ze geen enkele band met Trump hebben.

Volgens het zoekertje op de website is het geboortehuis van Trump in al die jaren nauwelijks veranderd. De keuken bevindt zich in originele staat en ook de meubels dateren van de jaren 40 toen vader Trump de villa bouwde. "Dit is een unieke gelegenheid om in het huis van een zittende president te verblijven", schrijven ze.