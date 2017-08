Het moet een van de meest populaire nagerechten ter wereld zijn: tiramisu, het Italiaanse dessert met mascarpone, lange vingers, koffie, ei en cacao als voornaamste ingrediënten. Minder bekend is de vete die al decennia heerst tussen de Italiaanse regio's Veneto en Friuli over de herkomst van de lekkernij.

Allebei claimen ze dat ze de bakermat van tiramisu zijn. Volgens Veneto is het dessert in de jaren 70 uitgevonden in een restaurant in Treviso, Friuli beweert dat dit al in de jaren 50 gebeurde en wel in de steden Udine en Gorizia.