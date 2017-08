De tweestrijd tussen Uhuru Kenyatta en Raila Odinga is al jaren oud. Voor Odinga is het al de derde keer dat hij presidentskandidaat is, maar hij heeft telkens de duimen moeten leggen: vijf jaar geleden tegenover Uhuru Kenyatta, toen jaar geleden tegen over diens voorganger Mwai Kibaki.

De politieke tweespalt in Kenia loopt ook langs een etnische breuklijn. Uhuru Kenyatta, de 55-jarige zoon van de eerste president van het onafhankelijke Kenia, behoort tot de invloedrijke Kikuyu-stam. De 72-jarige Raila Odinga behoort tot de Luo-stam. ook de vaders van Uhuru Kenyatta en Raila Odinga waren trouwens politieke rivalen.

Tien jaar geleden leidde de ontevredenheid in het verliezende kamp van Odinga tot een golf van post-electoraal geweld. Daarbij vielen zo'n 1.100 doden en raakten 600.000 Kenianen ontheemd. Zowel Uhuru Kenyatta als zijn vice-president William Ruto zijn trouwens aangeklaagd voor mensenrechtenschendingen voor het Internationaal Strafhof in Den Haag, maar de procedure is uiteindelijk stopgezet wegens gebrek aan bewijzen.