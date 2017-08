"Als je het mij vraagt, is er in heel deze crisis maar één ongeleid projectiel waarvan we niet met zekerheid weten hoe hij zal reageren en wat hij gaat doen", zegt Van de Weghe. "Dat ongeleid projectiel is Donald Trump. Het is niet verstandig wat hij nu doet: hij voert de retoriek op en reageert op dreigementen die al jaren vanuit Noord-Korea komen. Ook militaire analisten vinden het verkeerd dat hij nu meestapt in dat bombastische taaltje dat we eigenlijk uit Noord-Korea verwachten. Er is nu haast geen point of return meer."

"Eigenlijk doet hij nu hetzelfde als wat hij altijd heeft veroordeeld bij zijn voorganger Obama; hij trekt een soort rode lijn in het zand. Obama heeft die nooit kunnen waarmaken: hij heeft Syrië bv. nooit aangevallen na het gebruik van chemische wapens daar. Zal Trump nu hetzelfde doen of juist niet, dat is die onzekere factor. Amerika is nu niet klaar voor een verwoestende oorlog die gigantisch veel doden kan veroorzaken."

"Trump dreigt ook het Amerikaanse strategische voordeel uit handen te geven: dat is berekend en voorbereid deze crisis aanpakken en je niet storten in een avontuur zonder einde. Het was bv. president Theodore. Roosevelt (1901-1909) die ooit zei: speak softly but carry a big stick -je moet niet roepen maar militair goed voorbereid zijn nvdr.- Trump lijkt dat nu vergeten."