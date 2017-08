Het communistische regime van Noord-Korea heeft een Canadese priester van Zuid-Koreaanse origine vrijgelaten. Lim Hyeon-su trok in januari 2015 naar Noord-Korea via China op een humanitaire missie. De priester was al honderd keer in het land geweest voor zijn werk binnen de kerk in Canada. Toen hij een maand lang niets liet weten, werd er vermoed dat hij opgepakt was door het regime van Kim Jong-un.

Een video waarin hij zijn misdaden tegen de Noord-Koreaanse staat voorlas van een script, bevestigde dat vermoeden. In december werd hij veroordeeld tot levenslange dwangarbeid.

Nu laat het communistische regime de priester vrij om humanitaire redenen. Het Noord-Koreaanse nieuwsagentschap zegt in een boodschap dat het hooggerechtshof hem vrijlaat vanwege zijn gezondheid.