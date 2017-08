Nagasaki herdenkt atoomaanval van 72 jaar geleden

In de Japanse stad Nagasaki is de atoomaanval uit 1945 herdacht. De atoombom "Fat Man" kostte het leven aan meer dan 70.000 mensen. De Japanse premier Abe herhaalde in een toespraak zijn vastberadenheid de wereld te bevrijden van nucleaire wapens.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Nagasaki herdenkt atoomaanval van 72 jaar geleden

In de Japanse stad Nagasaki is de atoomaanval uit 1945 herdacht. De atoombom "Fat Man" kostte het leven aan meer dan 70.000 mensen. De Japanse premier Abe herhaalde in een toespraak zijn vastberadenheid de wereld te bevrijden van nucleaire wapens.