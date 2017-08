Het Nederlandse hof heeft zich al van bij de bekendmaking van de verloving van toenmalig kroonprins Willem-Alexander met Máxima Zorreguieta uitdrukkelijk gedistantieerd van haar vader. Bij de officiële bekendmaking van haar verloving leest Máxima na de aankondiging van koningin Beatrix een tekst voor in het Nederlands, waarin ze het Videla-regime verwerpt en zich verontschuldigd over de rol van haar vader in die regering. "Ik wil in alle eerlijkheid zeggen dat ik spijt heb dat hij zijn best gedaan heeft voor de landbouw in een verkeerd regime", zo klonk het toen.

De Nederlandse politiek stond na onderzoek naar het verleden van Zorreguieta op het punt om hem te verbieden naar Nederland af te reizen voor het koninklijke huwelijk. Na diplomatiek gemasseer blijft hij thuis. Ook Máxima's moeder daagde uit steun aan haar echtgenoot niet op.

Die afwezigheidspolitiek houdt het Nederlandse hof sinds dan vol: Máxima viert belangrijke momenten, zoals de inauguratie van haar man als koning van Nederland in 2013, steevast zonder haar ouders aan haar zijde, al is Zorreguieta wel bijvoorbeeld aanwezig op de doopfeesten van zijn kleindochters. Bij die bezoekjes hadden de Zorreguieta's ook contact met de hele Nederlandse koninklijke familie, en die banden waren best goed.

