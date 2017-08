Grootste fietsenstalling ter wereld geopend in Utrecht

Naast het station in de Nederlandse stad is een stalling geopend waar plaats is voor 6.000 fietsen. En tegen 2018 moeten dat er zelfs 12.500 worden.

