De stembusgang zelf is gisteren vreedzaam verlopen. Er waren 150.000 agenten op straat om geweld te voorkomen, al vond Odinga die grote machtsontplooiing intimiderend voor zijn aanhangers. Sommigen vrezen dat het door de betwisting opnieuw de verkeerde kant opgaat in Kenia. Odinga vocht zijn nederlaag vorige keer ook al aan, en in 2007 vielen na de verkiezingen zelfs meer dan 1.000 doden bij etnisch getinte rellen.

De tweestrijd tussen Kenyatta en Odinga loopt volgens etnische breuklijnen. De 55-jarige Uhuru Kenyatta, van de Kikuyu-stam, is de zoon van de eerste president van het onafhankelijke Kenia. Hij werd een tijdlang aangeklaagd door het Internationaal Strafhof voor zijn aandeel in het bloedbad na de verkiezingen van 2007, maar bij gebrek aan bewijzen kwam er geen rechtszaak van. Raila Odinga van de Luo-stam, is 72 en stamt ook af van een van de stichters van het land. Hij doet al voor de derde keer een gooi naar de macht.