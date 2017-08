142 doden per dag, goed voor het equivalent van alle slachtoffers van de terreur op 11 september 2001 om de 3 weken: dat is de trieste realiteit in de VS als gevolg van overmatig gebruik van opiaten. Dat zijn geneesmiddelen en drugs als morfine, codeïne en heroïne.

"Het is een probleem van een schaal die we nog niet eerder zagen", zei president Trump vandaag tijdens een vergadering over de kwestie in zijn golfresort in Bedminster in de Amerikaanse staat New Jersey. Ook minister van Volksgezondheid Tom Price, adviseur Kellyanne Conway, schoonzoon Jared Kushner en first lady Melania Trump schoven aan tafel aan.

"We zullen deze dodelijke epidemie bestrijden en de VS zal winnen", beloofde Trump. "We zullen winnen. We hebben geen alternatief." Concrete maatregelen of een specifiek actieplan gaf hij echter niet mee.

Wel gaf hij Mexico een veeg uit de pan. "We stellen ons fel, erg fel op aan de zuidelijke grens langs waar de meeste drugs ons land binnenkomen."