De groeiende spanning tussen Noord-Korea enerzijds en de buurlanden en de VS anderzijds, blijft de beide partijen straffe uitspraken ontlokken. Gisteren beloofde Pyongyang nog "duizendvoudige wraak" op de VS te nemen wegens de nieuwe sancties van het Amerikaanse Congres en van de Verenigde Naties, vandaag is het president Trump die van zich af bijt.

In zijn golfresort in Bedminster in de Amerikaanse staat New Jersey vertelde hij een groep journalisten dat Noord-Korea beter stopt met dreigementen te uiten aan het adres van de VS. Als het dat toch blijft doen, zal het "vuur en furie die de wereld nooit eerder zag" over zich krijgen, zo beloofde hij.