Dat is nu ook de boodschap van Henrik in de Deense pers. Hij ontving enkele journalisten in Frankrijk op zijn wijndomein. In het royaltyblad Billed Bladet laat Henrik weten dat hij uitkijkt naar de komst van zijn vrouw (zij zou vandaag voor een 14-daagse vakantie aankomen op hun Franse kasteel). "Het wordt leuk: we gaan familie bezoeken en lekker eten", klinkt het bij Henrik. De prins bekomt er van een operatie uitgevoerd midden juli aan de lies en bekken.

Tegenover de tabloid BT is hij echter scherper. "Mijn vrouw heeft besloten dat ze koningin wilde zijn. En ik ben daar blij mee. Maar als een mens moet ze begrijpen dat wanneer een man en vrouw getrouwd zijn, ze gelijk zijn." Henrik hamert op het democratische principe van gelijkheid, in rang en orde. De prins herhaalt wel dat hij zijn vrouw doodgraag ziet. Het koppel vierde in juni nog hun gouden huwelijksjubileum (50 jaar getrouwd) samen met familie in intieme kring.