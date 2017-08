Wel deed de beving zich voor in een erg afgelegen deel van de zuidwestelijke provincie Sichuan. Volgens de eerste berichten zouden er zeker vijf doden zijn gevallen. Het zouden allen toeristen zijn, maar wellicht gaat het om toeristen uit China zelf. Dat gebied wordt zeer zelden bezocht door buitenlanders.

Het is daar nu nacht en dus zijn er slechts sporadische berichten over schade of slachtoffers. Wel vreest de lokale overheid dat er 130.000 woningen schade zouden opgelopen hebben en er zouden ook mogelijk meer dan honderd doden en gewonden zijn gevallen.

In dat deel van China dat geologisch aanleunt bij het Tibetaanse Plateau zijn er wel vaker aardbeving. In 2008 werd Sichuan getroffen door een erg zware beving. Toen vielen er 87.000 doden en was de schade enorm. In juni van dit jaar was er nog een zware landverschuiving ook in Sichuan. Toen vielen er tien doden en 73 mensen zijn nog vermist.