De daling is volledig toe te schrijven aan de maand juli. Toen halveerde plots de migratie naar Italië vanaf de Libische kust. Hoe dat komt, is nog niet duidelijk. Weersomstandigheden spelen traditioneel een grote rol – bij mooi weer, als de zee kalm is, en de stroming en de wind goed zitten, stijgt het aantal bootjes met vluchtelingen en migranten altijd fors.

Eind juni was er zelfs een piek van meer dan tienduizend mensen op een paar dagen tijd, want alles zat mee. Een week later waren de omstandigheden dan weer helemaal anders. Maar of alleen het weer aan de basis van de daling in juli ligt, is niet duidelijk. De volgende maanden zal moeten blijken of het om een nieuwe trend gaat, of die daling zich doorzet dus.