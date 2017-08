Jonge kippentrainer behaalt hoofdprijs op prestigieuze kippenrace

In het Britse Peak District is de jaarlijkse kippenrace gehouden. Honderden toeschouwers komen getrainde hennen aanmoedigen in hun sprint naar de hoofdprijs. De winnares liep de afstand van 15 meter in 5 seconden.

