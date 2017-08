Zowel de Fransen als de buitenlandse toeristen vonden meer de weg naar de hotels, campings, vakantieparken en dies meer. Met de forse stijging schakelt de sector een versnelling hoger en laat hij de moeilijke periode na de aanslagen in Parijs van november 2015 en de aanslag in Nice in juli 2016 achter zich. Reeds in vierde kwartaal van vorig jaar was de remonte ingezet (+3,9 procent op jaarbasis) en die trend zette zich door in de eerste drie maanden van dit jaar (+1,1 procent).

"De stijging is aanzienlijk groter dan in de twee voorgaande kwartalen en compenseert ruimschoots de nettodaling een jaar eerder (-5,3 procent) tijdens de periode na de aanslagen", dixit de statistiekdienst.

In absolute aantallen gaat het om 107,1 miljoen overnachtingen, of meer dan 4 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2015.

Vooral in de regio Parijs was de stijging groot (+12,5 procent hotels en +27,6 procent in andere toeristische accommodaties).

De goede cijfers zijn mede te danken aan het mooie weer in juni, vooral in de kuststreken.