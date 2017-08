De omstandigheden zijn 70 jaar later natuurlijk totaal veranderd. Japan is een stevige bondgenoot en een steunpunt van de VS geworden en beschikt over een geduchte en moderne "zelfverdedigingsmacht". Intussen is die grondwet al een paar keer aangepast om toe te laten dat die macht deelneemt aan vredesoperaties en bondgenoten zoals de VS kan bijstaan.

Premier Shinzo Abe wil de grondwet evenwel aanpassen om de Japanse defensie meer armslag te geven, onder meer tegenover de groeiende militaire machtsprojectie van China in de Oost- en Zuid-Chinese Zee. Zeker nu de regio onduidelijkheid vreest over het engagement van het Amerika van president Donald Trump in het Verre Oosten, voelt Japan zich geroepen om een mogelijk machtsvacuüm daar op te vullen samen met bondgenoten zoals Australië en India.

Door een speling van het lot lijkt het agressieve optreden van Noord-Korea ongewild die Japanse ambitie in de kaart te spelen.