Whisky op zich is niet typisch Schots en mag overal ter wereld gemaakt worden. Zo is er Amerikaanse, Ierse, Japanse en ook Belgische whisky. Enkel "Scotch whisky" mag enkel in Schotland gedistilleerde worden.

Voor die autonome Britse regio en voor het VK in zijn geheel is die Scotch whisky erg belangrijk. Jaarlijks wordt er ongeveer voor vier miljard euro van dat spul uitgevoerd. Een derde daarvan gaat naar de EU. Mochten er plots handelstarieven over het Kanaal gesponnen worden, dan zou dat de Schotse distilleerders pijn kunnen doen. In Schotland werken overigens 20.000 mensen in die sector.

De Schotse economie doet dan wel meer dan drank verkopen: ook olie en gas uit de Noordzee, zalm en andere vis zijn belangrijke "regionale producten". Zo is Schotland goed voor 70% van de Britse visserij op zee en ook die vis moet voor een groot deel naar het buitenland.