De communicatiewagen wordt gebruikt bij grote operaties in gebieden met een matige dekking van het mobiele netwerk. Op de hackersconferentie in Flevoland had de brandweer twee wagens neergezet om de beveiliging door bezoekers te laten testen. Binnen anderhalf uur had een van hen toegang tot de internetrouter aan boord van een van de wagens. "Ik kan nu zelf een gebruiker op het netwerk aanmaken", zegt de hacker. "Die auto is op dit moment van mij."

Dat betekent echter niet dat hackers toegang hebben tot systemen die instaan voor het blussen of de besturing van de brandweerwagen. De wagen kan zijn internetverbinding delen met bijvoorbeeld andere hulpdiensten en politie, via een speciaal wifi-netwerk voor gasten. De communicatie die over dat wifi-netwerk wordt verzonden, kan wél makkelijk worden onderschept, omdat het niet beveiligd is. De brandweer gaat nu aan de slag met de bevindingen van de hackers.