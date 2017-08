Ook deze kiescampagne is niet zonder problemen verlopen. Zo is een topmedewerker vermoord. Bij een autopsie bleek dat hij was gefolterd. Ook circuleren er pamfletten met haatboodschappen en zijn veel Kenianen de hoofdstad Nairobi ontvlucht uit vrees voor nieuwe etnische onlusten.

Kenyatta heeft opgeroepen om in kalmte te gaan stemmen : “nadat je je stem hebt uitgebracht, ga dan alstublieft naar huis”, zei hij. “Groet je buurman, waar hij ook vandaan komt of welke huidskleur, stam of religie hij ook heeft, en wacht met hem op de resultaten. “ Ook Odinga sprak gisteren nog zijn kiespubliek toe. Hij vreest voor fraude en zei dat de opgetrommelde 150.000 ordetroepen alleen bedoeld zijn om kiezers te intimideren.