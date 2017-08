The New York Times heeft een kopie kunnen bemachtigen van een onderzoek dat stelt dat de VS de gevolgen van de klimaatverandering al voelt. De afgelopen vier decennia zijn de temperaturen dramatisch gestegen, dat zeggen wetenschappers van 13 federale agentschappen. De recente decennia zijn de warmste geweest van de voorbije 1.500 jaar. Zelfs al wordt er onmiddellijk gestopt met de uitstoot van broeikasgassen dan nog zal de temperatuur deze eeuw met minstens 0,3 graden stijgen.

"Bewijzen zijn er in overvloed, van de toppen in de atmosfeer tot de dieptes in oceanen", stelt een wetenschapper. De resultaten gaan lijnrecht in tegen de stelling van de regering-Trump dat het menselijke aandeel in de klimaatverandering onzeker is.