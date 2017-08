Die container werd aangetroffen in de haven van Puerto Quetzal en bevatte 283 kg cocaïne. Of er arrestaties zijn verricht, is niet duidelijk. Guatemala en de rest van Centraal-Amerika zijn een belangrijke draaischijf voor de drugshandel naar de Verenigde Staten.



Colombiaanse speurders hebben begin deze maand nog 4,5 ton cocaïne in beslag genomen bij een grootschalige actie in verschillende buurlanden, in samenwerking met Interpol en de Amerikaanse DEA.