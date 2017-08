Chinese agenten redden zwemmer uit de woeste golven

Voor de kust van Qingdao in China komt een zwemmer in de problemen. Hij wordt heen en weer geslingerd op de woeste golven. Enkele politiemannen snellen hem ter hulp. Ze slagen er na een half uur in om de man op het droge te halen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Chinese agenten redden zwemmer uit de woeste golven

Voor de kust van Qingdao in China komt een zwemmer in de problemen. Hij wordt heen en weer geslingerd op de woeste golven. Enkele politiemannen snellen hem ter hulp. Ze slagen er na een half uur in om de man op het droge te halen.