Het geweld is even voor de middag uitgebroken op verschillende plaatsen in de Congolese hoofdstad Kinshasa. Ook de centrale gevangenis van Makala was het doelwit van de bendes, die volgens sommige bronnen behoorden tot de zogenoemde Bundu dia Kongo, een religieuze sekte met wortels in de provincie Bas-Congo. Volgens de politie kwamen daarbij meteen al twee politie-officieren om en maakten de aanvallers gebruik van messen en geweren.

Uit deze gevangenis was pas in de maand mei de leider van Bundu dia Kongo ontsnapt, de zelfverklaarde profeet Ne Muanda Nsemi, en hij had zijn aanhangers een maand geleden al opgeroepen om vandaag in opstand te komen. De sekte beschuldigt president Kabila ervan dat hij een Rwandees is en wil dat hij daarom vertrekt, samen met alle Rwandezen in Congo.