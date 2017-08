Carla Del Ponte was in het verleden niet onbesproken. In de dossiers die ze als aanklaagster onder de loep neemt, loopt ze niet altijd in de pas met haar collega-onderzoekers. Bij het Rwanda-tribunaal probeerde ze ook de rol van het huidige Rwandese regime van Paul Kagame te onderzoeken, wat niet door alle VN-lidstaten en - instanties in dank werd afgenomen. In de Syrië-commissie wees ze, in 2013, al Syrische rebellen met de vinger voor het gebruik van sarin; een beschuldiging waar de commissie als zodanig afstand van nam.

Ondanks (of misschien zelfs dankzij) dat eigengereide en koppige imago, is haar vertrek voor de internationale gemeenschap een signaal van formaat. De wereld laat betijen, en straffeloosheid in het Syrische conflict is veel meer norm dan uitzondering.

De redenen daarvoor zijn niet louter van technisch-juridische aard - ook al lijkt het haast onbegonnen werk om in de huidige omstandigheden goed onderbouwde dossiers aan te leggen en te documenteren. De belangrijkste verklaring is politiek: de grootmachten steunen elk hun pionnen in het Syrische conflict. En omdat alle partijen boter op het hoofd hebben, heeft niemand er belang bij om de gruwel uitvoerig te laten bloot leggen.

Daar komt bij dat de VS zich er zelfs de facto lijken bij neer te leggen dat oorlogsmisdadiger Assad - tenminste in de nabije toekomst - in het zadel zal blijven. Ondanks de gespannen relaties met Moskou, is de verstandhouding van Amerikanen en Russen in het Syrische theater weer wat verbeterd. Geleidelijk aan herstelt Assad in steeds grotere delen van het land zijn gezag. De radicaalste jiihad-groep IS - de groep die het meest een bedreiging leek te vormen voor het westen - wordt intussen steeds meer in het nauw gedreven. In die omstandigheden vinden weinig grootmachten het opportuun om van ‘gerechtigheid’ een dringende prioriteit te maken.