Volgens de Franse wet is er geen officiële functie voorzien voor de partner van het staatshoofd, maar in de praktijk vervulden presidentsvrouwen wel meestal de taak van “first lady” naar Amerikaans model. Ze kregen een eigen kantoor en enkele personeelsleden op het algemene werkingsbudget van het Elysee.

Carla Bruni had acht zogenaamde adviseurs die haar bijstonden toen haar man Nicolas Sarkozy president was. Kostprijs: 437.376 euro per jaar. Ook Valérie Trierweiler, de partner van François Hollande, runde een kantoor in het Elysee. Zij beschikte over 5 personeelsleden, wat zo’n 236.904 euro per jaar kostte.