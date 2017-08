Henri Gault en Christian Millau begonnen in de jaren 60 aan hun gezamenlijke carrière als gastronomiekenners. Ze werkten beiden voor de Franse krant Paris-Presse. Millau werkte er als eindredacteur en de rubriek over de beste adressen in Parijs van Gault was een hit.

In 1962 sloegen ze de handen in elkaar en gaven ze een gids uit specifiek over de adressen in Parijs, de "Guide Juillard". Tien jaar later verscheen het eerste nummer van hun nieuwe tijdschrift "GaultMillau". Een lijst van tien geboden van de "nouvelle cuisine française" die in 1973 gepubliceerd werd, deed veel stof opwaaien in de conservatieve wereld van de gastronomie volgens Auguste Escoffier. De eerste drie geboden luidden: "Gij zult niet te veel bakken", "Gij zult niet verse en kwaliteitsvolle producten gebruiken" en "Gij zult uw menukaart verlichten".

De restaurantgids geeft punten op een schaal van twintig en is een vaste waarde in de gastronomie. Twee restaurants in België hebben de prestigieuze vijf koksmutsen of toques - wat gelijkstaat aan 19,5 op 20 - kunnen binnenhalen: Hof van Cleve in Kruishoutem en Bon-Bon in Sint-Pieters-Woluwe.