De mannen kregen elk tien euro per uur om de bosbranden te blussen. Maar ze hadden drie keer meer werk dan andere brandweerteams, en dat vonden andere vrijwilligers in het korps verdacht.

Op die manier kwam de politie een georganiseerde bende pyromanen op het spoor in de buurt van Ragusa, in het zuiden van Sicilië. In de zomer van 2015 staken ze tientallen bosbranden aan. Het hoofd van de groep brandweermannen reed met een minibus rond, stichtte op strategische plekken brand, en liet daarna vrienden of familieleden naar de brandweer bellen.

Ze lieten ook fictieve branden melden. Daarop kwam de vrijwilligersgroep – die altijd in de buurt was – in actie. De rechter heeft de man aangehouden, de andere 14 vrijwilligers van het korps zijn in afwachting van hun proces vrijgelaten.